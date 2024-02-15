В Одесской области из старых суден строят крупнотоннажные баржи

Об этом сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры.

«В 2023 году команда Украинского Дунайского пароходства впервые за долгое время начала строительство несамоходного флота. На балансе предприятия осталось более 80 лихтеров, часть из которых сдается в аренду в качестве так называемых «проставок» между судами и причалом. Но большинство гниет, вытягивая из компании средства на якорный сбор, аварийные ремонты и тому подобное», — говорится в сообщении.

Для строительства баржи тоннажностью 2200 тонн используют сорокаметровые лихтерные баржи, которые ранее из-за простаивали или использовались не по назначению. Полноценная речная SLG-баржа строится по принципу конструктора: происходит стыковка двух лихтеров с помощью вставки, вырезаемой из третьего судна. При этом себестоимость такого производства значительно ниже, чем строительство баржи с нуля.

Читайте также: Дунайское пароходство восстанавливает свой морской флот

Грузоподъемность обновленной SLG-баржи составляет 2200 тонн, длина — 76,5 метра, осадка — 3,1 метра. Строительство барж типа SLG из лихтеров-доноров происходит в несколько этапов. Сначала проводится оценка судов-доноров, затем их доставляют на завод, где проводится ревизия судов на предмет выявления дефектов и повреждений. После этого начинается ремонт корпусов судов, палубных механизмов и горловин. Затем осуществляется отрезка кормовых частей судов-доноров, их стыковка и испытания отсеков. Далее — покраска корпуса, переоборудование системы осушения, пожаротушения, прокладка кабельтрассы, переоборудование носовой части корпуса.

Как отметили в министерстве, что баржи строятся за счет собственных средств Украинского Дунайского пароходства, без привлечения бюджетного финансирования. Все работы по строительству новых барж происходят в Украине. Это создает новые рабочие места и положительно влияет как на экономику региона.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее в Одесской области произошло масштабное хищение имущества государственной компании «Украинское Дунайское пароходство» — два бывших депутата Одесского облсовета вместе с руководителем предприятия присвоили 32 баржи.