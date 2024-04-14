«Крейсер «Москва» і не тільки: як здолати ворожий флот, не маючи свого

Скільки кораблів рф знищила Україна?

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалося знищити одну третину з 80 військових кораблів ЧФ рф. За два роки ворог втратив не тільки славнозвісний «русскій воєнний корабль» «Москву», а також інші потужні бойові судна – від великих десантних кораблів і ракетних катерів до підводного човна. За даними речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, загалом, Україні вдалося знищити 27 одиниць російського флоту, і ще 15 – значно пошкодити.

Ті самі ракети «Нептун»: як все починалося?

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленко, «морський бій» між Україною та рф можна умовно розділити на декілька етапів, і перший з них – класичний. Спочатку кораблі росії, включаючи крейсер «Москву», «топили» за допомогою протикорабельних ракетних комплексів (ПКРК). Саме таки комплекс 13 квітня випустив по російському крейсеру дві ракети Р-360 «Нептун», внаслідок чого фрегат і затонув днем пізніше.

«”Москва” була унікальним ракетним крейсером, її водозміщення складало понад 8 000 тонн. Таких кораблів на озброєнні росії було всього три, і два з них зараз взагалі не знаходяться в Чорному морі», – зазначає Олександр Коваленко.

Чи допомагав Захід боротися з флотом рф?

На жаль, Україна мала на озброєнні невелику кількість «Нептунів» і використовувала їх дуже обережно. Тож другим етапом боротьби із флотом рф стало використання ПКРК вже західного зразка.

«З часом ми почали отримувати від наших партнерів протикорабельні ракети «Гарпун», які також продемонстрували високу ефективність. Наприклад, ними був знищений буксир «Василь Бех» і завдані удари по так званим «Вишкам Бойко» (бурові платформи в 100 км від Одеси – прім. Ред.), – каже Олександр Коваленко.

Але ми почали атакувати флот рф не тільки протикорабельними засобами, а й ракетами повітряного базування, такими як британські Storm Shadow і французькі SCALP. За їхньою допомогою у тому числі вдалося уразити великий десантний корабель «Новочеркаськ» наприкінці 2023-го року.

Як Україна створювала морські дрони?

Через супротив України ворогові довелося залишили острів Зміїний та вивести свій флот з північно-західного сектора Чорного моря, який був у радіусі дії ракет, що застосовували ЗСУ.

Аби продовжити ураження цілей на більшій дальності, Збройні сили почали використовувати вже не зовсім традиційні методи – а саме морські дрони-камікадзе власної розробки.

«Використання безекіпажних катерів, тобто надводних дронів, почалося ще 2022-го року, але з того часу вони значно еволюціонували: збільшили дальність плавання, бойову частину, маневровність, стабільність зв’язку, швидкість тощо. Це дало змогу уражати цілі вже у відкритому морі та за межами Криму», – пояснює Олександр Коваленко.

Таким чином українські військові «дотягнулися» до флоту рф навіть у Новоросійську Краснодарського краю й у серпні минулого року уразили великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», який вважався «найкращим кораблем Північного флоту рф» 2007-го року.

У чому перемога України в морі?

Ефективність українських розробок з часом вразила навіть західних експертів.

«Успіх України в Чорному морі, безумовно, став несподіванкою для багатьох із нас. З погляду технологій і тактики українці виявилися набагато більш інноваційними у морі, ніж росіяни», – таку думку висловив експерт з Інституту Військово-морського коледжу США в Ньюпорті Майкл Петерсен.

А деякі експерти взагалі вважають, що за виробництвом морських дронів Україна сьогодні посіла перше місце у світі.

«Жодна країна немає такого досвіду, як наша держава, по виробництву подібних надводних засобів ураження та по результативності щодо знищення ворожих об’єктів», – зазначає Олександр Коваленко.

Що нам дає «морський бій»?

Завдяки продуманій стратегії та новим розробкам, Україна цілком змінила картину військової присутності у Чорному морі. Якщо на початку повномасштабного вторгнення росія панувала в нашій акваторії, то тепер ворог майже там не присутній. Постійні морські атаки з боку Україні псують логістику перевезення військового вантажу рф, зменшують кількість повітряних атак ворога, нівелюють загрозу десантування та навіть запобігають піратству.

«Ще 2023-го року росіяни планували своїми кораблями контролювати «зерновий коридор» під час виходу з «зернової угоди». Але цей морський тероризм їм впровадити не вдалося, бо кожен їхній корабель автоматично опинявся під загрозою ударів надводними катерами. У рф і досі немає ефективного засобу протидії нашим морським дронам», – зазначає Олександр Коваленко.

Йдіть на… край світу

Постійні дронові атаки на морі рано чи пізно змусять росію відвести свій флот на ще більшу відстань. За словами командувача ВМС України віцеадмірала Олексія Неїжпапи, ворог вже будує новий пункт базування флоту в Абхазії. А от Олександр Коваленко вважає, що росіянам не завадило б одразу плити у Каспійське море.

«Сьогодні Новоросійськ більше не є для росіян безпечним місцем. Але інстинкт самозбереження в них відсутній, тому вони спочатку намагатимуться рятуватися в Абхазії, але і там їх дістануть. І тільки після цього вони виводитимуть флот до Каспійського моря, але не факт, що до того часу у них хоч щось ще залишиться», – вважає експерт.