Про це повідомляє прес-служба Адміністрації морських портів України.

Зазначається, що швидкісний і економічний катер дасть змогу оптимізувати витрати філії «Дельта-лоцман» завдяки зниженню витрати палива, а також усуне вузькі місця в питанні своєчасної доставки морських лоцманів на судна.

«Запуск нового лоцманського катера – це черговий, але важливий крок у зміцненні нашого флоту та підтримці ефективної роботи портів», – каже керівник АМПУ Олександр Семирга.

Катер названо на честь Сергія Чеберякова – досвідченого лоцмана, який присвятив морській справі понад 18 років і підготував не одне покоління фахівців. Сергій Чеберяков загинув 2023 року, намагаючись врятуватися з окупованої території Херсонщини.

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У грудні 2024 року на Дунаї розпочав роботу лоцманський катер «Болотин», побудований за підтримки Програми USAID, будівництво третього катера триває в турецькому Ізмірі.

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство (УДП) виставило на продаж одразу шість суден морського флоту, але покупців поки що не знайшлося. У компанії кажуть, що тримати морський флот економічно невигідно.