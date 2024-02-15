Новини Одеси та Одеської області

Війна, день 722-й: вранці росіяни вдарили по Україні ракетами

Війна, день 722-й: вранці росіяни вдарили по Україні ракетами

Сьогодні вранці російські окупанти влаштували чергову масовану ракетну атаку на Україну, застосувавши стратегічну авіацію. Повітряна тривога охопила всю територію країни і тривала близько двох годин.

Як повідомили в Повітряних силах України, усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);
  • 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23 (Воронезька);
  • 2 крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ – рф);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. – рф.);
  • 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. – рф).

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:

  • 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
  • 2 крилаті ракети «Калібр»;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Київ атакували ракети різних типів. Силами і засобами ППО всі ворожі ракети були знищені, повідомили в КМВА. За оперативною інформацією – у столиці обійшлося без жертв і руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.

У Запоріжжі під обстріл потрапив інфраструктурний об’єкт. За попередніми даними, постраждали четверо людей. Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, навчальний заклад і приміщення об’єкта торгівлі (вибито вікна, пошкоджено покрівлі). На місцях працюють усі відповідні служби.

Львів атакували близько десяти ракет, мер Андрій Садовий підтвердив приліт по об’єкту інфраструктури. Також постраждали будинки і будівля школи. Вибуховою хвилею в них вибило вікна. Відомо про двох постраждалих.

У Хмельницькій області внаслідок удару рф пошкоджено цивільні об’єкти. Унаслідок обстрілів двоє людей дістали поранення, вони перебувають у стані середньої тяжкості. Влада закликала “зберігати інформаційну тишу”, поки працюють відповідні служби.

Що відбувається на фронті 15 лютого

  • Минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних і 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
  • Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 3 зенітно-ракетних комплексах окупантів.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 3 складах боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, 3 засобах радіоелектронної противника.
  • Уночі українські безпілотники завдали удару по нафтобазі в Курській області.

Наслідки знищення БДК “Цезар Куніков” у Чорному морі

За оцінками ISW, це стало серйозним ударом для країни-агресора, адже з 13 десантних кораблів, що були в росії на момент початку повномасштабного вторгнення, тільки п’ять залишаються в строю.

Аналітики констатували, що удари по російському флоту ще більше знижують здатність агресора проводити десантні операції. При цьому ISW впевнені, що росія навряд чи проведе десантну операцію в Україні. До того ж, починаючи з літа 2023 року, українські війська успішно ізолювали російський флот у східній частині Чорного моря.

Втрати ворога на ранок 15 лютого 2024 року

За минулу добу російська армія втратила:

  • 950 окупантів,
  • 9 танків,
  • 47 бойових броньованих машин,
  • 54 артилерійські системи,
  • 33 БпЛА,
  • один корабель.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати