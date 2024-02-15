Війна, день 722-й: вранці росіяни вдарили по Україні ракетами

Сьогодні вранці російські окупанти влаштували чергову масовану ракетну атаку на Україну, застосувавши стратегічну авіацію. Повітряна тривога охопила всю територію країни і тривала близько двох годин.

Як повідомили в Повітряних силах України, усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);

6 балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23 (Воронезька);

2 крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ – рф);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. – рф.);

2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. – рф).

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:

8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;

2 крилаті ракети «Калібр»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Київ атакували ракети різних типів. Силами і засобами ППО всі ворожі ракети були знищені, повідомили в КМВА. За оперативною інформацією – у столиці обійшлося без жертв і руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.

У Запоріжжі під обстріл потрапив інфраструктурний об’єкт. За попередніми даними, постраждали четверо людей. Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, навчальний заклад і приміщення об’єкта торгівлі (вибито вікна, пошкоджено покрівлі). На місцях працюють усі відповідні служби.

Львів атакували близько десяти ракет, мер Андрій Садовий підтвердив приліт по об’єкту інфраструктури. Також постраждали будинки і будівля школи. Вибуховою хвилею в них вибило вікна. Відомо про двох постраждалих.

У Хмельницькій області внаслідок удару рф пошкоджено цивільні об’єкти. Унаслідок обстрілів двоє людей дістали поранення, вони перебувають у стані середньої тяжкості. Влада закликала “зберігати інформаційну тишу”, поки працюють відповідні служби.

Що відбувається на фронті 15 лютого

Минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних і 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 3 зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 3 складах боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, 3 засобах радіоелектронної противника.

Уночі українські безпілотники завдали удару по нафтобазі в Курській області.

Наслідки знищення БДК “Цезар Куніков” у Чорному морі

За оцінками ISW, це стало серйозним ударом для країни-агресора, адже з 13 десантних кораблів, що були в росії на момент початку повномасштабного вторгнення, тільки п’ять залишаються в строю.

Аналітики констатували, що удари по російському флоту ще більше знижують здатність агресора проводити десантні операції. При цьому ISW впевнені, що росія навряд чи проведе десантну операцію в Україні. До того ж, починаючи з літа 2023 року, українські війська успішно ізолювали російський флот у східній частині Чорного моря.

Втрати ворога на ранок 15 лютого 2024 року

За минулу добу російська армія втратила: