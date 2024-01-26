Дунайське пароплавство відновлює свій морський флот

Про це у facebook повідомив керівник ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» Дмитро Москаленко.

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За словами керівника, восени минулого року після тривалого бербоут-чартеру суховантажне судно «Ізмаїл» фактично було кинуто в Болгарії напризволяще. Без документів у жахливому технічному стані.

Бербоут-чартер – договір фрахтування, згідно з яким судновласник передає судно фрахтувальнику без екіпажу на умовах оренди. На час оренди фрахтувальник є тимчасовим власником судна та несе всі витрати на його експлуатацію.

“Довелося знову сформувати команду, провести попередній технічний аудит, закупити та відремонтувати частину обладнання, оформити документи та дозволи, необхідні для переходу судна до місця ремонту.

Ця робота тривала довше, ніж ми сподівалися. Але ми впоралися. Судно стає на ремонт. Поки що складно сказати, скільки часу триватиме відновлення. Головне, процес розпочався. Вдалий досвід реалізації таких проектів ми вже маємо”, – розповів Дмитро Москаленко.

Відновлення морського флоту – це питання економіки, це імідж нашої країни.

“Великі надії, що Кабмін залишить нашому підприємству більшу частину зароблених пароплавством минулого року коштів. Щоб ми могли відремонтувати та відновити весь морський флот УДП, який, звісно, підлягає відновленню”, – додав керівник УДП.

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Зазначимо, першим компанія повернула під свій контроль суховантажне судно «Рені». Друге судно – «Вилкове» – завершили ремонтувати влітку 2023 року.

Роботи тривали майже три місяці. Довелося замінити десятки тонн металу – конструкції корпусу, палуби, перебирання трюму та багато іншого. Корпус очистили та пофарбували у три шари. Також пофарбували поверхні трюмів та палуб на площі майже 10 тис. кв. м.

1 серпня Дмитро Москаленко повідомив, що «Вилкове» готується до першого рейсу та займеться вивозом українського зерна.

Нагадаємо, минулого року на Ізмаїльському судноремонтному заводі завершили ремонтні роботи на теплоході «Одеса», який у минулому звався «Нікіфор Шолуденко».