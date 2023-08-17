В Одесской области планируют строить целый флот барж: заявление УДП

Руководство Украинского Дунайского пароходства (УДП) заявило о строительстве около 30 новых барж, что в перспективе позволит получить 5-6 баржевых караванов. Об этом написал генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко на своей странице в фейсбуке.
Продолжается строительство нового несамоходного флота – барж типа SLG. В компании десятки невостребованных фонарей, годами находившихся в отстое. В то же время, предприятию критически не хватает барж. Поэтому в этом году мы возобновили программу конверсии – режем фонари и соединяем их части, —
сообщил Дмитрий Москаленко.
В УДП сообщили, что строительство барж путем конверсии из старых фонарей по стоимости на порядок ниже по сравнению с новым судном. Кроме того, их грузоподъемность больше по сравнению с другими баржами пароходства, что дает возможность перевозить больший объем грузов.
УДП финансирует программу строительства барж за счет исключительно собственных средств компании без привлечения бюджетного финансирования.
Полный цикл работ, от дефектации, разрезки на части, ремонта, стыковки до покраски и изготовления крышек люкового закрытия производится на собственных производственных мощностях.
Напомним, что буксир «Братислава» и самоходка «Механик Головацкий» возвращает УДП в Украину из Сербии.
Фото: Дмитрий Москаленко