Як і коли можна повернути гроші за оплачені послуги у лікарні?

У Службі здоров’я розповіли, що у такому разі пацієнт має право звернутися по роз’яснення до керівника медустанови. Якщо питання не вдалося вирішити у лікарні, він може залишити скаргу до НСЗУ:

за телефоном 16-77 ;

; надіслати електронною поштою: [email protected] ;

; надіслати звичайним листом на адресу: проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073.

До листа треба додати якнайбільше підтверджень вимагання грошей за лікування або ліки: імена медпрацівників, які вимагали оплатити послугу, чеки за придбання ліків, аудіо- або відеозаписи.

Після цього НСЗУ звернеться до лікарні з вимогою повернути гроші. Якщо лікарня відмовить – справу передадуть до правоохоронних органів.

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