Екс-депутатів Одеської облради викликають на допит: у чому підозрюють

Обох ексдепутатів викликають на 12 і 13 лютого. Відповідні повістки про виклик оприлюднено на сайті НАБУ.

Як інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 25 січня 2024 року прокурор повідомив про підозру двом колишнім депутатам Одеської облради, які організували злочинну схему, реалізація якої призвела до втрати 32 суден, що належали ПрАТ “Українське Дунайське пароплавство”, і заподіяння збитків на суму 82,654 млн грн.

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Детективи НАБУ повідомили про підозру ще 4 учасникам злочинної схеми, а саме колишньому голові правління ПрАТ “УДП” і 3 працівникам підконтрольних депутатам юридичних осіб.

За даними слідства, у серпні 2017 року двоє депутатів Одеської облради організували схему заволодіння баржами УДП, з яких планували збудувати більші за розміром та місткістю баржі для використання у власних комерційних цілях.

Для реалізації схеми вони залучили трьох фізичних осіб і тодішнього керівника УДП, який уклав із підконтрольною депутатам компанією договори про передачу для фрахту 18 барж вартістю близько 44,3 млн грн. Коли ж у директора ПрАТ закінчився термін трудового контракту, організатори схеми ввели в оману нове керівництво й уклали додаткові угоди про передачу ще 14 барж на суму 38,35 млн грн.

Однак замість використання за призначенням орендованих у держави барж, вони вивезли їх за межі України, де змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію.

Після цього судна переправили до Туреччини. Там їх розібрали і виготовили з них 12 барж більшої вантажопідйомності. Потім баржі були відбуксовані в Україну й оформлені на підконтрольні компанії та продовжили служити новим власникам у комерційних цілях.

Варто зазначити, що підозрювані навряд чи з’являться на допит – обидва виїхали за кордон. НАБУ оголосило їх у розшук.