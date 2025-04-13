Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Судячи з опублікованих фото, на пам’ятнику з’явилися написи «окупант» та свастика рашистів – літера «Z».

Нагадаємо, що це далеко не перша «акція» подібного роду: у березні минулого року на пам’ятнику з’явився напис «Комуніст на…й».

Раніше бюст Малиновському також «промаркували» літерою «Z» – тоді це зробив одеський художник Ярослав Войцеховський. Свій вчинок він пояснив бажанням привернути увагу влади до процесу декомунізації, оскільки пам’ятнику «представнику кривавого червоного режиму» в Одесі не місце.

Хто такий Родіон Малиновський

Родіон Малиновський народився 22 листопада 1898 року в Одесі. Командував операцією з вибивання румунських військ з Одеси у 1944 році.

Варто нагадати, що до травня 2023 року в Одесі був Малиновський район, проте депутати міськради підтримали пропозицію про перейменування його на Хаджибейський.

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