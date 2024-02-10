Одеський художник промаркував пам’ятник маршалові Малиновському (відео, фото)

Про це він повідомив сьогодні, 10 лютого, на своїй сторінці у Facebook.

За словами художника, «декомунізація по-одеськи» виглядає так, що міська влада «усіляко ігнорує норми українського законодавства».

«Тому мені як художнику привертати увагу до цього процесу. Сьогодні мною було марковано як ворожу техніку пам’ятник Радіону Малиновському, який був встановлений в Одесі як подарунок на день народження цьому представнику кривавого червоного режиму»,

– пояснив свої дії Войцеховський.

Декомунізація по одеські виглядає так що міська влада усіляко ігнорує норми української законодавства тому мені як… Опубликовано Ярославом Войцеховским Суббота, 10 февраля 2024 г.

Нагадаємо, це вже не перший подібний перформанс одеського художника: у листопаді минулого року він облив червоною фарбою пам’ятник Пушкіну на Думській площі. Тоді він пояснив свій вчинок бажанням продемонструвати, що в українській Одесі немає місця для пам’ятника діячеві культури країни, яка зараз атакує Україну.

Також Ярослав Войцеховський є автором графіті на підтримку Ізраїлю на Дерибасівській, яке на початку цього року зіпсували невідомі вандали.