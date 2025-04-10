Нагадаємо, рішення про встановлення монумента на честь Лесі Українки комісія з культури, туризму та міжнародних відносин схвалила ще навесні. Як місце встановлення пропонували парк Космонавтів, проспект Героїв (колишній Олександрівський) і Парк Шевченка.

Члени історико-топонімічної комісії доповіли депутатам міськради, що місце для пам’ятника Лесі Українці в Парку Шевченка не підходить. Оскільки поблизу розташований підземний туалет, а над ним зараз будують кафе.

«Місце в парку Шевченка не ідеальне. Пропонувалося місце біля Ланжеронівської арки. Є позитивні риси й негативні. Там поруч підземний туалет був, який викуплений, і на його місці планувалося кафе. Буде кафе, не буде, буде зручно поруч із пам’ятником кафе, як це буде… Дуже близько пам’ятник до цієї будівлі», – доповів член історико-топонімічної комісії.

Тож наразі обранці планують встановити монумент у сквері Космонавтів поблизу храму ПЦУ, який зводитимуть на місці вже наявної будівлі.

Раніше «Одеське життя» поцікавилося в одеситів, чи потрібний пам’ятник Лесі Українці в Одесі і де він має бути.

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