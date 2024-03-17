На погрудді маршала Малиновського з’явився «промовистий» напис – фотофакт

Про це повідомляє Телеграм-канал видання «Думська» та публікує фото з місця події.

«Погруддя маршала Малиновського на Преображенській знову розмалювали», – сказано у коментарі до фото.

Нагадаємо, що це вже не перший подібний інцидент: на початку лютого одеський художник Ярослав Войцеховський «промаркував» бюст Малиновському свастикою рашистів – літерою Z. Свій вчинок він пояснив бажанням привернути увагу влади до процесу декомунізації, оскільки пам’ятнику «представнику кривавого червоного режиму» в Одесі не місце.

Цього разу, як зазначає автор сьогоднішньої публікації, напис на постаменті більш «розмовляючий». Її «автор» наразі невідомий.

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