За даними активістів, в обласному центрі залишається ще шість пам’ятників, присвячених російському поету. Не вирішено питання демонтажу пам’ятників також у Татарбунарах і Болграді.

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За винятком окупованих територій, три пам’ятні знаки Пушкіну досі є в Києві, а також у Берестині та Кам’янці Черкаської області.

Раніше в Білгороді-Дністровському демонтували погруддя і пам’ятну табличку на честь поета.

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