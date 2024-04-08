В Одесі зносять пошкоджені внаслідок обстрілів частини будинків (фото)

Наразі готові технічні звіти щодо багатоквартирних житлових будинків на проспекті Добровольського та проспекті Шевченка, які пошкоджені внаслідок російської агресії, повідомили в мерії.

Двоповерховий будинок на проспекті Шевченка було пошкоджено внаслідок ворожої атаки вночі 25 січня.

За даними Технічного звіту будинок визнано частково знищеним – дев’ять квартир повністю зруйновано. Інша частина будинку підлягає відновленню. Сьогодні цю частину двоповерхівки демонтують.

Також днями в Пересипському районі завершилися аварійно-демонтажні роботи багатоповерхівки на Добровольського, 134. За тиждень розібрано 6 поверхів.

Надалі, будівельники укріплять стіни та конструкції будинку металевим каркасом.

Нагадаємо, у 9-поверховому житловому будинку внаслідок ворожої атаки 2 березня зруйновано 18 квартир, ще 33 квартири – пошкоджено.

Читайте також: Одеська скорбота: що відбувається поруч із місцем трагедії (фоторепортаж)

Яку допомогу отримують одесити, які залишилися без житла

Як розповіли в мерії, мешканці знищених квартир залишилися не тільки без житла, а й без майна і чекають від влади швидких рішень.

Затвердження Технічних звітів щодо зруйнованих внаслідок обстрілів житлових будинків важливе для отримання компенсації за державною програмою єВідновлення: або за пошкоджене, або за знищене майно.

Усі власники зруйнованих квартир подають документи і вже отримують компенсації за знищене майно. Наразі вже 12 власників квартир у дев’ятиповерхівці на Добровольського, 134 мають підтвердження на компенсацію за знищене майно та незабаром оберуть собі нерухомість і зможуть переїхати в нове житло.

Для постраждалих унаслідок ворожої атаки 5 квітня жителів Лузанівки розгорнуто оперативний штаб, куди звернулися 44 власники постраждалих квартир. Їм було надано роз’яснення щодо отримання адресної матеріальної допомоги з міського бюджету на відновлення вікон і дверей, а також отримання компенсації за держпрограмою Євідновлення.

Про те, чи можна врятувати 16-поверховий будинок на вулиці Середній, пошкоджений під час ракетного удару 29 грудня 2023 року, читайте в нашому матеріалі