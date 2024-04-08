В Одессе сносят поврежденные в результате обстрелов части домов (фото)

На данный момент готовы технические отчеты по многоквартирным жилым домам на проспекте Добровольского и проспекте Шевченко, которые повреждены в результате российской агрессии, сообщили в мэрии.

Двухэтажный дом на проспекте Шевченко был поврежден в результате вражеской атаки ночью 25 января.

По данным Технического отчета дом признан частично уничтоженным — девять квартир полностью разрушены. Остальная часть дома подлежит восстановлению. Сегодня эту часть двухэтажки демонтируют.

Также на днях в Пересыпском районе завершились аварийно-демонтажные работы многоэтажки на Добровольского, 134. За неделю разобрано 6 этажей.

В дальнейшем, строители укрепят стены и конструкции дома металлическим каркасом.

Напомним, в 9-этажном жилом доме в результате вражеской атаки 2 марта разрушено 18 квартир, еще 33 квартиры — повреждены.

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Как рассказали в мэрии, жильцы уничтоженных квартир остались не только без жилья, но и без имущества и ждут от властей быстрых решений.

Утверждение Технических отчетов по разрушенным в результате обстрелов жилым домам важно для получения компенсации по государственной программе єВідновлення: или за поврежденное, или за уничтоженное имущество.

Все владельцы разрушенных квартир подают документы и уже получают компенсации за уничтоженное имущество. Сейчас уже 12 владельцев квартир в девятиэтажке на Добровольского, 134 имеют подтверждение на компенсацию за уничтоженное имущество и вскоре выберут себе недвижимость и смогут переехать в новое жилье.

Для пострадавших в результате вражеской атаки 5 апреля жителей Лузановки развернут оперативный штаб, куда обратились 44 владельца пострадавших квартир. Им были даны разъяснения по получению адресной материальной помощи из городского бюджета на восстановление окон и дверей, а также получение компенсации по госпрограмме Євідновлення.

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