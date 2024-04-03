Рани Одеси: чи можна врятувати 16-поверховий будинок на вулиці Середній, пошкоджений під час ракетного удару (фото)

Відновити ЖК «Люксембург» можна за три місяці

Висотний ЖК «Люксембург» розташований в Одесі на вулиці Середній. В результаті ракетної атаки 29 грудня 2023 одна із секцій отримала пошкодження залізобетонних несучих конструкцій.

Але, як запевнили «Одеське Життя», будівельники, які займаються ремонтом, будівля вже стабілізована і може бути повністю відновлена за три місяці за наявності затвердженого проекту відновлення.

Виконавець відновлювальних робіт визначиться за результатами конкурсу. Поки ж, за словами Олександра Бегунова, головного інженера будівельної компанії «Стікон», яка будувала постраждалий ЖК, у січні-лютому 2024 року цією компанією було виконано першочергові роботи зі встановлення тимчасових конструкцій для забезпечення стійкості верхніх поверхів будинку.

«Наразі фахівці Одеської державної академії будівництва та архітектури (ОДАСА) розробляють проект відновлення секції будинку в інтервалі поверхів 2-6. Після проведення експертизи проекту та його затвердження, міська влада проведе конкурс на вибір виконавця робіт – така державна процедура.

До робіт з відновлення даного житлового будинку можна приступати лише після завершення всіх зазначених процедур.

Рішенням сесії Одеської міської ради на поновлення виділили з бюджету близько 30 мільйонів гривень», – пояснив ситуацію Олександр Бігунов.

Першочергові роботи вже виконані

Головний інженер повідомив, що в січні-березні 2024 року постійно проводилися геодезичні спостереження за станом конструкцій верхніх поверхів, які показали стійкість несучих елементів будівлі та практично відсутність осад конструкцій будинку, це говорить про правильність вибору конструктивної схеми та належну якість робіт.

Нагадаємо, одразу після трагічних подій 29 грудня, які забрали життя людей, Одеська міська рада оперативно прийняла рішення про виконання першочергових протиаварійних робіт та затвердила їхнє фінансування. У січні-лютому 2024 року було виконано всі роботи з встановлення тимчасових конструкцій для забезпечення стійкості верхніх поверхів будинку.

Таміла ТЕРЗЯН, фото авторки