В Одесі востраждали люди, пошкоджені будинки: наслідки атаки дронів-камікадзе (фото)

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

У ніч на 25 січня 2024 року ворог атакував Одесу та Миколаївщину 14-ма ударними дронами з району Приморсько-Ахтарськ – рф та тимчасово окупованого Криму.

В результаті бойової роботи знищено 11 шахедів у межах Одеської та Миколаївської областей.

Ворог застосовував вже випробувані тактичні хитрощі – заходив з акваторії моря на низьких висотах, вдавався до складних маневрувань.

Збиті дрони за інерцією долітали до житлових кварталів. Один з них, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси та спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки, госпіталізована.

Ще один уражений дрон в падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень склінню навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито.

Чотири людини отримали поранення, їм надано допомогу на місці, лікуються амбулаторно. Одну з постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.

Не вдалось уникнути й влучань. Ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин.

Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею кинуло на землю. Він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Надано медичну допомогу, лікується амбулаторно.

Як повідомили в Одеській міськраді, внаслідок ворожої атаки пошкодження отримали житлові будинки у Приморському та Хаджибейському районах Одеси.

Також у соцмережах одесити розповсюджують фото, на якому один із дронів не розірвався і застряг прямо у вікні житлової багатоповерхівки.

Аби впоратися з наслідками ворожих обстрілів, сьогодні вночі в Одесі понад 80 рятувальників одночасно працювали за різними адресами, ліквідовуючи наслідки ворожої дронової атаки.

Уже зранку на місцях влучань “шахедів” працюватимуть комунальні служби. Також буде розгорнуто оперативний штаб, який фіксуватиме пошкодження майна.

Окрім атаки на Одесу, сьогодні вночі ворог атакував Харків. Росіяни випустили чотири зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгородської області та 1 з окупованої Донеччини.