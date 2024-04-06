Наслідки ворожої атаки в Одесі: постраждали житлові будинки, Будинок садівника та ліцей (фото)

Як повідомили у мерії міста, від удару вибухової хвилі вибило вікна/балкони квартир та вікна у парадних. Також постраждали 3 вікна в Будинку садівника комунального підприємства «Міськзелентрест» та 15 вікон в Одеському ліцеї №23.

Сьогодні комунальники ліквідували наслідки атаки – території загального користування привели у належний стан, а власникам квартир, що залишилися без вікон, надали плівку для тимчасового закриття вікон.

Крім того, у Пересипському районі Одеси було розгорнуто районний оперативний штаб, де приймали заяви на оформлення матеріальної допомоги та проводили консультації з городянами.

З понеділка, 8 квітня, мешканці постраждалих будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Пересипської районної адміністрації за адресою: проспект Добровольського, 106, з 08:00 до 17:00 або за телефоном: ( 048) 750-24-21 .

Нагадаємо, сьогодні, 6 квітня, ворог направив ракету, ймовірно, «Іскандер-М», по Одеському району. Удар припав по об’єкту комунального господарства, пошкоджено обладнання та адміністративну будівлю. Загинув співробітник підприємства.

Фото прес-служби Одеської міськради