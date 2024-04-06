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Наслідки ворожої атаки в Одесі: постраждали житлові будинки, Будинок садівника та ліцей (фото)

Наслідки ворожої атаки в Одесі: постраждали житлові будинки, Будинок садівника та ліцей (фото)

В Одесі ліквідують наслідки ворожої атаки 5 квітня, коли рашисти випустили містом керовану авіаційну ракету. Ракету вдалося збити, але від її уламків, за попередніми даними, постраждали близько 100 вікон у 16 житлових будинках, а також Будинок садівника та ліцей №23.

Як повідомили у мерії міста, від удару вибухової хвилі вибило вікна/балкони квартир та вікна у парадних. Також постраждали 3 вікна в Будинку садівника комунального підприємства «Міськзелентрест» та 15 вікон в Одеському ліцеї №23.

Оперативний штаб в Одесі

Наслідки атаки 5 квітня 2024 року в Одесі, вибиті вікна

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Сьогодні комунальники ліквідували наслідки атаки – території загального користування привели у належний стан, а власникам квартир, що залишилися без вікон, надали плівку для тимчасового закриття вікон.

Вибиті вікна після атаки 5 квітня 2024 року в Одесі

Наслідки атаки 5 квітня 2024 року в Одесі, працюють комунальники

Ліквідація наслідки атаки 5 квітня 2024 року в Одесі

Крім того, у Пересипському районі Одеси було розгорнуто районний оперативний штаб, де приймали заяви на оформлення матеріальної допомоги та проводили консультації з городянами.

З понеділка, 8 квітня, мешканці постраждалих будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Пересипської районної адміністрації за адресою: проспект Добровольського, 106, з 08:00 до 17:00 або за телефоном: ( 048) 750-24-21 .

Нагадаємо, сьогодні, 6 квітня, ворог направив ракету, ймовірно, «Іскандер-М», по Одеському району. Удар припав по об’єкту комунального господарства, пошкоджено обладнання та адміністративну будівлю. Загинув співробітник підприємства.

Фото прес-служби Одеської міськради

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