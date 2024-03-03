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Одеська скорбота: що відбувається поруч з місцем трагедії (фоторепортаж)

Одеська скорбота: що відбувається поруч з місцем трагедії (фоторепортаж)

В Одесі – день скорботи… На проспекті Добровольського, такому собі ще нещодавно суто спальному районі, поруч з понівеченим будинком – люди, люди, люди… Загороджувальні стрічки – усюди. Рятувальники продовжують розбір завалів. А люди йдуть і йдуть…

Сонячний день третього березня. Поруч з будинком, де все ще продовжуються пошуки та розбір завалів після тої страшної ночі другого березня, з’явилось щось на кшталт «трагічного містечка».

На месте трагедии в Одессе, мемориал
На месте трагедии в Одессе2
На месте трагедии в Одессе
На месте трагедии в Одессе, разбор завалов
На месте трагедии в Одессе3
На месте трагедии в Одессе, день скорби
На месте трагедии в Одессе, у народного мемориала

Літній чоловік тихо каже жінці:

– Це не місце трагедії. Це місце вбивства…

Тут – розбір завалів… А тут – меморіал пам’яті загиблих. І на той час, коли ми тут перебуваємо, ще невідома кількість загиблих: пошук триває.

На месте трагедии в Одессе, завалы
На месте трагедии в Одессе, спасатели
На месте трагедии в Одессе, работают спасатели
На месте трагедии в Одессе, разрушенный дом
На месте трагедии в Одессе, ГСЧС
Одесситы на месте трагедии
На месте трагедии в Одессе, одесситы приносят цветы
На месте трагедии в Одессе, скорая

А люди несуть і несуть до Меморіалу іграшки, квіти, свічки та лампадки. Хтось тихо плаче. Але таких мало. Люди стоять з сухими очима і мовчки дивляться на це саме місце вбивства. І від того – ще жахливіше на душі.

– Я всі сльози ще на початку війни, здається, виплакала, – каже жінка, що принесла квіти.

Просить вибачення, що не може говорити:

– Вибачте, але що тут можна сказати? Не можу я нічого ні вам сказати, ні собі… Ні сліз в мене, ні слів… Не могла не приїхати, от і все… Такий жах, таке горе!

З боку знов лунає тихе: «Вбивці!..».

Спортивний майданчик поруч перетворився на містечко милосердя. Тут працюють волонтери та міські служби. Гаряча їжа, вода, усіляка допомога, навіть психологічна…

На месте трагедии в Одессе, палатки
На месте трагедии в Одессе, помощь
На месте трагедии в Одессе, волонтеры
На месте трагедии в Одессе, штаб помощи
На месте трагедии в Одессе, еда
На месте трагедии в Одессе, у разрушенного дома
На месте трагедии в Одессе, работает техника
На месте трагедии в Одессе, горожане

Все поруч з понівеченим будинком сповнене болем і жахом. А ще – люттю до вбивць… Прокльони на адресу ворога теж почула.

Перша сонячна-сонячна неділя березня…

В Одесі – день скорботи…

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
[mistape]
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