Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, громадянин Молдови, який мешкає в Придністров’ї, отримав від представника так званого «Міністерства оборони ПМР» завдання зібрати відомості, що мають стратегічне значення для України.

В Одесі агент намагався за гроші залучити до співпраці осіб, які мають доступ до державних розробок безпілотників і отримати від них новітні розробки.

Шпигуна було викрито та затримано під час отримання «флешки» із секретними даними. Отриману інформацію агент мав передати своєму куратору – начальнику управління тилу Міністерства оборони ПМР.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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