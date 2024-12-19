Новини Одеси та Одеської області

Одеського священика підозрюють у виправданні злочинів РФ

Одеського священика підозрюють у виправданні злочинів РФ

Настоятель одного з храмів УПЦ (МП) в Одесі під час проповідей і спілкування з вірянами вихваляв Путіна і героїзував російські війська.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Як встановило розслідування, настоятель храму намагався виправдовувати військові злочини рашистів, зокрема російські обстріли цивільної інфраструктури України. Також клірик нав’язував парафіянам власну нетерпимість до представників інших конфесій і розпалював релігійну ворожнечу.

Читайте також: Священик, підозрюваний у насильстві над дочкою, втік від в’язниці до армії

СБУ

Служба безпеки задокументувала антиукраїнську діяльність настоятеля одеського храму. Судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності протоієрея.

Слідчі СБУ повідомили священику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk