Одеського священика підозрюють у виправданні злочинів РФ

В Одеській області російський агент полював за F-16 Військова контррозвідка викрила та знешкодила мережу російських агентів, яка спеціалізувалася на «полюванні» за F-16 в Україні. Її учасники шпигували за військовими в Одеській та ще чотирьох областях України. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Що треба знати про перехід до ПЦУ? – відповідаємо на прикладі Свято-Успенського храму селища Олександрівка Попри агресію росії проти України за весь час повномасштабного вторгнення тільки одна православна парафія Одещини перейшла з УПЦ (МП) під порядкування ПЦУ. Чому одеським храмам так важко відмовитися від Московського патріархату та як взагалі можна перейти до Православної Церкві України? Про це «Одеське життя» поговорило з парафіянами та священнослужителями Одеської області. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Церковне свято 12 грудня: традиції, прикмети та заборони у день святого Спиридона Триміфунтського Сьогодні, 12 грудня 2024 року, православна церква згадує за новим церковним календарем (25 грудня за старим) святого Спиридона Триміфунтського. У народному календарі – Спиридонів день. Про традиції, прикмети та заборони цієї дати і яке церковне свято сьогодні за старим стилем, розповідає «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Ніконов день: що сьогодні не можна робити, щоб не провести наступний рік у злиднях Сьогодні, 11 грудня 2024 року, православна церква згадує за новим церковним календарем (24 грудня за старим) преподобного Никона Печерського. У народному календарі це Никоновий день. Розповідаємо про традиції, прикмети та заборони цього дня і яке церковне свято сьогодні за старим стилем. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ