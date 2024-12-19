Одеського священика підозрюють у виправданні злочинів РФ

Настоятель одного з храмів УПЦ (МП) в Одесі під час проповідей і спілкування з вірянами вихваляв Путіна і героїзував російські війська.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
Як встановило розслідування, настоятель храму намагався виправдовувати військові злочини рашистів, зокрема російські обстріли цивільної інфраструктури України. Також клірик нав’язував парафіянам власну нетерпимість до представників інших конфесій і розпалював релігійну ворожнечу.
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Служба безпеки задокументувала антиукраїнську діяльність настоятеля одеського храму. Судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності протоієрея.
Слідчі СБУ повідомили священику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує тюремне ув’язнення.