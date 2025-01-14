Про це повідомляє телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на правоохоронні органи.

Повідомляється, що 9 січня 2025 року близько 13:45 підозрювана підірвала саморобну вибухівку біля відділення військової служби правопорядку в ЗСУ міста Білгород-Дністровський.

Унаслідок вибуху пошкоджено вікна в поруч розташованих житлових та адміністративних будівлях, а також припарковані автомобілі. На щастя, ніхто не постраждав.

Ще один вибуховий пристрій, який вона заклала під поруч припаркований автомобіль, було знешкоджено правоохоронцями.

Щодо особи підозрюваної в теракті, то його вчинила 21-річна мешканка Київської області (за інформацією СБУ – мешканка міста Костянтинівка Донецької області), яку завербували двоє представників російських спецслужб.



За їхньою інструкцією вона прибула до Білгорода-Дністровського й орендувала там квартиру, в якій потім власноруч зробила вибухівку.

Основою для вибухового пристрою був пластид, який вона забрала із заздалегідь підготовленої схованки. Вона начинила вибухівку гайками, а для дистанційної детонації використовувала мобільний телефон.

Правоохоронці зірвали теракт – дівчину затримали одразу після закладки вибухівки.

За вчинення теракту зловмисниця отримала підозру в тероризмі за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.