Як повідомляє Служба безпеки України, підприємства в Харківській, Чернівецькій та Одеській областях під час повномасштабного вторгнення займалися поставками в РФ електронних компонентів для виробництва ракет і безпілотників.

Йдеться про компанії, що входять у велику міжнародну корпорацію, яка заснована в РФ і виробляє унікальні мікрочипи та електронні плати, які використовуються в балістичних і крилатих ракет типу «Х-101», «Калібр» і «Іскандер-К».

Частина цих плат використовується також для систем наведення дронів-камікадзе, реактивних установок залпового вогню «Торнадо-Г» і бортової навігації вертольота Ка-52.

Схема постачання працювала так: підприємства скуповували продукцію на території України та інших держав і, підміняючи кінцевого споживача, відправляли в підконтрольну компанію на Близькому Сході, яка перебуває під міжнародними санкціями. А звідти – російській компанії, яка також перебуває під санкціями Заходу.

Серед кінцевих споживачів товару – стратегічні державні підприємства РФ і підприємства, що працюють у структурі військово-промислового комплексу країни-агресора, зокрема АТ «СпецТехМаш».

Задокументовано, що лише протягом літа 2022 року учасники схеми переправили до Росії понад 1,5 тис. найменувань мікроелектроніки на загальну суму понад 600 тисяч доларів США.

«Під час обшуків у посадовців компанії виявлено речові докази їхньої роботи в інтересах кремля», – йдеться в повідомленні СБУ.

Повідомляється, що затримано одного з підозрюваних, у якого виявлено також російський паспорт. Чоловікові повідомили про підозру в пособництві державі-агресору за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

За цією ж статтею готується повідомлення про підозру іншим учасникам схеми.