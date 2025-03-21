Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, гражданин Молдовы, проживающий в Приднестровье, получил от представителя так называемого «Министерства обороны ПМР» задание собрать сведения, имеющие стратегическое значение для Украины.

В Одессе агент пытался за деньги привлечь к сотрудничеству лиц, имеющих доступ к государственным разработкам беспилотников и получить от них новейшие разработки.

Шпион был разоблачен и задержан во время получения “флешки” с секретными данными. Полученную информацию агент должен был передать своему куратору — начальнику управления тыла Министерства обороны ПМР.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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