У такий спосіб військова контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу Росії отримати актуальні дані про Сили оборони України в акваторії Чорного моря, повідомляє прес-служба відомства.

За даними СБУ, затримано агента ФСБ, який розвідував пункти базування та маршрути руху кораблів ЗСУ поблизу Одеського морського порту.

«За наявними даними, окупанти планували використовувати ці дані для підготовки бойових операцій у морській зоні з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе. Аби спрямувати ворожу зброю в обхід українського ППО, агент отримав додаткове завдання: виявити вогневі позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони. Як встановило розслідування, для збору розвідданих зрадник об’їжджав узбережжя обласного центру на власному авто та приховано робив фото та фіксував геолокацію військових об’єктів на телефон», – розповіли у прес-службі.

Зібрані відомості агент передавав через месенджер своєму російському куратору,

У СБУ встановили особу та інші персональні дані агента та затримали його вдома в Одесі – зрадником виявився 37-річний безробітний одесит, який потрапив у поле зору окупантів, коли шукав на Телеграм-каналах спосіб швидко заробити.

Тепер його підозрюють у скоєнні держзради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Зараз чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також, як повідомляється, Служба безпеки провела комплексні заходи щодо забезпечення позицій Сил оборони у південному регіоні.

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