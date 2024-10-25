В Одесі затвердили нову вартість шкільного харчування

Згідно з рішенням, ухваленим 25 жовтня, сніданок для школярів коштуватиме 55 грн, а обід — 80 грн. Фінансування здійснюватиметься на умовах співфінансування: 70% вартості покриватиметься з державної субвенції, решта 30% — з місцевого бюджету. Для цього до кінця року виділили 15 млн грн, щоб забезпечити стабільне постачання їжі в навчальні заклади.

Одеський департамент освіти та науки повідомляє, що 90% шкіл міста планують використовувати власні харчоблоки, забезпечуючи учнів гарячими стравами безпосередньо на місці. Для решти шкіл передбачено кейтерингове обслуговування, особливо там, де харчоблоки не можуть задовольнити потреби всіх дітей. Директорка департаменту Олена Буйневич уточнила, що, попри труднощі з кадрами, більшість шкіл уже забезпечені необхідними працівниками або ж заплановано закупівлю послуг кейтерингу для стабільного харчування учнів.

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