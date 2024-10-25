В Одессе утвердили новую стоимость школьного питания

Согласно решению, принятому 25 октября, завтрак для школьников будет стоить 55 грн, а обед — 80 грн. Финансирование будет осуществляться на условиях софинансирования: 70% стоимости будет покрываться из государственной субвенции, остальные 30% — из местного бюджета. Для этого до конца года выделили 15 млн грн, чтобы обеспечить стабильные поставки еды в учебные заведения.

Одесский департамент образования и науки сообщает, что 90% школ города планируют использовать собственные пищеблоки, обеспечивая учеников горячими блюдами непосредственно на месте. Для остальных школ предусмотрено кейтеринговое обслуживание, особенно там, где пищеблоки не могут удовлетворить потребности всех детей. Директор департамента Елена Буйневич уточнила, что, несмотря на трудности с кадрами, большинство школ уже обеспечены необходимыми работниками или запланирована закупка услуг кейтеринга для стабильного питания учащихся.

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