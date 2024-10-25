Канікули на Одещині: чому частина шкіл не буде відпочивати восени

За інформацією Одеської обласної військової адміністрації, 28 жовтня перші канікули в цьому навчальному році розпочнуть учні 508 шкіл області. Канікули триватимуть тиждень, але не всі навчальні заклади дотримуються одного графіка. Ще 26 шкіл відправлять дітей на відпочинок у листопаді, а 86 шкіл вирішили перенести осінні канікули на січень 2025 року, аби врахувати специфіку воєнного часу та можливі складнощі зимового періоду.

Рішення про перенесення канікул здебільшого ухвалили навчальні заклади Болградського району, де очікують на складну зиму та необхідність ефективного використання часу до настання холодів. Як пояснюють в ОВА, педагогічні ради шкіл самостійно визначають графіки канікул, враховуючи безпекову ситуацію, температурний режим у класах та інші фактори, зокрема епідеміологічну ситуацію.

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