Новини Одеси та Одеської області

Канікули на Одещині: чому частина шкіл не буде відпочивати восени

Канікули на Одещині: чому частина шкіл не буде відпочивати восени

На Одещині стартують осінні канікули: школярі підуть на відпочинок з різними графіками. Частина навчальних закладів розпочне відпочинок вже наприкінці жовтня, тоді як деякі школи вирішили перенести канікули на зимовий період. Про це повідомляє Одеська “ОДА”.

За інформацією Одеської обласної військової адміністрації, 28 жовтня перші канікули в цьому навчальному році розпочнуть учні 508 шкіл області. Канікули триватимуть тиждень, але не всі навчальні заклади дотримуються одного графіка. Ще 26 шкіл відправлять дітей на відпочинок у листопаді, а 86 шкіл вирішили перенести осінні канікули на січень 2025 року, аби врахувати специфіку воєнного часу та можливі складнощі зимового періоду.

Рішення про перенесення канікул здебільшого ухвалили навчальні заклади Болградського району, де очікують на складну зиму та необхідність ефективного використання часу до настання холодів. Як пояснюють в ОВА, педагогічні ради шкіл самостійно визначають графіки канікул, враховуючи безпекову ситуацію, температурний режим у класах та інші фактори, зокрема епідеміологічну ситуацію.

Читайте також:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk