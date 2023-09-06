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На Одещині виявили 60 дивних закупівель, серед них туалет за 1,5 мільйона

На Одещині виявили 60 дивних закупівель, серед них туалет за 1,5 мільйона

На Одещині перевірили 2500 тендерів на загальну суму 870 мільйонів гривень. 60 оголошених закупівель на суму понад 100 мільйонів гривень не відповідають вимогам воєнного часу.

Про це заявив голова Одеської ОВ Олег Кіпер.

Зокрема, було перевірено тендери, які були укладені з березня по серпень 2023 року.

За словами Кіпера, головам районної держадміністрації спільно з головами територіальних громад доручено перевірити доцільність оголошених тендерів.

Деякі закупівлі скасували, серед них:

  • тендер на облаштування туалету за 1,5 мільйона гривень,
  • ремонт адміністративних та інших будівель майже на 90 млн грн,
  • виготовлення проектно-кошторисних документацій на загальну суму понад 22 млн. грн.

“Звертаю увагу, що закупівлі мають плануватися з урахуванням реальних потреб, а на першому місці має бути допомога військовим у їхньому матеріально-технічному забезпеченні. Також у пріоритеті охорона здоров’я, безпека громадян, діти, освіта”, – зазначив Олег Кіпер.

Нагадаємо, в Одесі з початку вересня біля мерії протестують одесити, незадоволені недоцільними видатками бюджетних коштів. Протестувальники вимагають мільйонні відрахування на благоустрій перенаправити на потреби українських військових. Продовженням протестних акцій стала підготовка відкритого звернення до влади країни.

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