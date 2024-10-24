В Одесі та інших містах готуються мітинги-провокації, – розвідка

Про це повідомили сьогодні, 24 жовтня 2024 року, прес-служба ГУР.

За даними розвідки, анонімні аккаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на «мітинги», спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема спецслужб.

«Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, щоб створити «картинку» з метою суспільної поляризації та створення напруги всередині України», – йдеться у повідомленні.

Також у ГУР інформують, що такі проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.

« Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах», – додали в управлінні розвідки.

Раніше правоохоронці неодноразово повідомляли, що російські спецслужби через месенджер Telegram вербують в Україні шукачів «легких грошей» для підпалів автомобілів військовослужбовців з метою дестабілізації ситуації в Україні.

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