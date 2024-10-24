Новини Одеси та Одеської області

В Одесі та інших містах готуються мітинги-провокації, – розвідка

В Одесі та інших містах готуються мітинги-провокації, – розвідка

Головне управління розвідки (ГУР) попереджає про підготовку мітингів-провокацій у містах України.

Про це повідомили сьогодні, 24 жовтня 2024 року, прес-служба ГУР.

За даними розвідки, анонімні аккаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на «мітинги», спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема спецслужб.

«Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, щоб створити «картинку» з метою суспільної поляризації та створення напруги всередині України», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Війна, день 974: ще одне місто на Донеччині під загрозою захоплення

Також у ГУР інформують, що такі проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.

« Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах», – додали в управлінні розвідки.

Раніше правоохоронці неодноразово повідомляли, що російські спецслужби через месенджер Telegram вербують в Україні шукачів «легких грошей» для підпалів автомобілів військовослужбовців з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Ще на тему: В Одесі співробітниці кафе коригували удари ворога по місту.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk