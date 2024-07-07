Як працюють телеграм-канали сповіщення про тривогу і хто за ними стоїть?

Все починається з «Вайберу»

– Саша, розкажи, чим ти займався до війни?

– Багато чим, але за своєю суттю я активіст. У рідному Дачному боровся з продажем алкоголю і цигарок дітям, також із простроченим товаром на полицях магазинів. Така моя громадська позиція. Місцеві погано на це реагували, бо не розуміли, як людина без грошей може домогтися правди. У моєму житті багато хейту, навіть зараз, але я не реагую.

– Як виникла ідея створити особистий телеграм-канал зі сповіщенням тривоги?

– Усе почалося з громадської організації «Сила громади Одеса», яка почала працювати в розпал війни. Ми допомагали військовим: робили бліндажі, копали окопи, багато чого закуповували. У мене була маленька аудиторія у «Вайбері», близько чотирьохсот осіб. Туди я почав писати про повітряну тривогу і можливі загрози для місцевих. Але виявилося, що цей месенджер не актуальний серед молоді, тому довелося створити групу сповіщення в «Телеграм». Нею керую я і мої заступниці Юлія та Ірина. Також є два адміністратори, які страхують, якщо немає зв’язку. Але я намагаюся бути онлайн за всіх загроз, особливо коли летять «мопеди» і ракети. Якщо вилітають «тушки», то як вийде. Був тільки один випадок, коли з них летіло на Одесу.

– Звідки ви знаєте що і куди летить?

– В нашій команді є військовий, який з окремого дозволу повідомляє про загрози. Також у мене є особисті джерела. Взагалі у деяких подібних телеграм-каналах адміни військові, тому вони напряму повідомляють людей про загрози. Іноді ми можемо ділитися один з одним інформацією.

Як насправді працює система оповіщення

– Можеш пояснити, як дізнаються про майбутню небезпеку технологічно?

– Деякі читачі каналу думають, що я сиджу десь на даху і самостійно це все відстежую. На даху будинку я тільки зустрічав «калібр», що пролітав повз (сміється). У військових є радіолокаційні станції (РЛС) і спеціальні програми, які бачать, що летить у повітряному просторі країни. Ці програми можуть прораховувати маршрут, відстань і час, за який долетить ціль: ракету або мопед простіше вистежити, з балістикою є труднощі – ця зараза змінює курс. Також нам допомагають країни-союзники, які відстежують повітряний рух у Чорному морі, бачать обстановку в Криму і не тільки. До речі, пуски шахедів частіше повідомляють партизани в Криму. Взагалі шахеди ми бачимо десь за 120 кілометрів від берега. У деяких випадках буває, що вони летять дуже низько над морем, і їх фіксують акустично.

– Чому офіційні канали запізнюються з оповіщенням?

– Це можливо через запізнення доходження інформації. Першу тривогу, точніше інформацію отримують ППО, бо їм треба підготуватися. Лише потім ця інформація потрапляє у військові адміністрації та на офіційні канали. Це якщо повітряна тривога – тому й різниця десь у дві хвилини. Якщо це офіційний відбій, то його навмисно дають пізніше, перестраховуються. І це правильне рішення, бо є випадки, коли радари не помічають сигнали в повітрі: ціль низько летить, забудови відбивають сигнал і багато іншого.

Система оповіщення працює добре, проте збивати це все дуже важко.

Стати «блогером» і побувати в СБУ

– Найважче у веденні каналу про повітряну загрозу?

– Ми з командою дуже переймаємось коли повітряна тривога. Найстрашніше – це помилитися або забути щось повідомити, адже люди на нас розраховують і від цього залежить життя. Ти маєш бути на зв’язку завжди, сидіти за всім слідкувати та спати всього декілька годин. Крім цього у всіх є сім’ї, діти, робота. Також важко знайти достовірне джерело інформації. Їх має бути декілька з різних причин. Найголовніше, щоб у групі було чітке виконання роботи: ясна і коротка інформація і менше хвилювання у читачів.

– Люди тобі щось пишуть в «Телеграм»?

– Люди дивують! Нещодавно жіночка відправила мені повідомлення з інформацією про приліт в Одесі. Каже, що потрапили у склад, і біля її дому зривається вибухівка. Звідки вона взяла цю інформацію – «тайна покритая мраком». Але я ж знаю правду, а потім читаю у коментарі казки. Хочу нагадати, що за дезінформацію можна сісти за грати. Я знаю, що за мною дивляться СБУ, і я, до речі, в них теж побував в гостях. За нами слідкують і рашисти. Вони це роблять для того, щоб знати куди прилітає. Це я перевірив на собі.

– Розкажеш про цей досвід?

– Це трапилось, коли Дачне обстріляли «калібрами». В мене попросили допомоги і я одразу виїхав. І тут повідомляють, що знову летить ракета, точка «прибуття» десь поряд зі мною. Не знаючи «шо делать», я приліг під якимось забором. Через хвилину у будинок за тридцять метрів від мене прилітає дві ракети. Я зняв це на відео, стряхнув пилюку і побіг допомагати людям. Поки ми діставали поранених пройшла година, і я помітив поліцейських, які когось шукають. З’ясувалося, що «некій» Олександр виклав відео прильоту у соцмережу і за декілька хвилин воно розлетілося по всій росії. Ну мене і відвезли з мішком на голові до СБУ. Хлопці провели виховну бесіду, пригостили шаурмою, дали гроші на проїзд і відправили додому. Щоправда телефон повернули через чотири дні. Але після цього я більше нічого не знімав і нікому не раджу, бо це стаття за державну зраду.

Активіст в Одесі, волонтер в Херсоні

– Ти у весь час в Херсоні, скажи, як там зі світом та зв’язком?

– В Херсоні вимикають світло лише тоді, коли прилітає, і це на дві або три години. У містах, які знаходяться біля лінії фронту світло не вимикають, про те в селах світла майже немає.

– Що взагалі ти робиш у Херсоні?

– Я тут із перших днів деокупації. Наш штаб надає різноманітну гуманітарну допомогу місцевим. Ми допомагаємо поліцейським і військовим, завжди виїжджаємо на прильоти, тому що я маю спеціальність першої медичної допомоги. Також я навчав пілотів керувати Mavic та FPV-дронами. Зараз у день місто не дуже обстрілюють. Нещодавно хлопці поцілили у склад з боєприпасами орків на лівому березі. Взагалі я помітив, що наші збільшили кількість обстрілів по ворогу.

– Так ти військовий чи ні?

– Я звичайна людина, яка також підлягає мобілізації. І якщо відправлять на передову – поїду. Мені вже нічого боятися, за ці роки я побачив стільки жаху, що мене вже ні чим не налякаєш.

Офіційні канали, які оповіщують про повітряну тривогу

Окрім неофіційних телеграм-канали, які неофіційно сповіщають про повітряну тривогу, «Одеське життя» нагадує про офіційні джерела інформації, на які треба звертати увагу:

«Повітряна Тривога» – офіційний канал, що інформує про повітряну тривогу в будь-якому регіоні України, також є окремий застосунок «Тривога!».

«Оповіщення Одеса. Офіційно» – офіційний канал Одеси та області.

«Повітряні сили ЗС України» – офіційний канал Повітряних сил ЗСУ.

Також, окрім новин Одеси та області, про причини повітряної тривоги в нашому місті інформує канал «Одеського життя».