В Одесі доставщики їжі ночами підробляли на російські спецслужби

Про це повідомили в поліції Одеської області та обласній прокуратурі.

Поліцейські встановили, що замовлення на підпали молоді люди отримували від фсб рф через один із месенджерів. Працювали як по одному, так і в парах.Підшукавши авто, яке могло належати військовим, вони відправляли його фото на узгодження “роботодавцю”.

Після отримання дозволу, кур’єри вночі обливали машини легкозаймистою речовиною та підпалювали. Пожежу знімали на телефон і відправляли відео “куратору”.

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Зйомки ворог використовував для створення неправдивого інформаційного приводу для пропагандистських медіаресурсів рф про діяльність на території Одеси антиукраїнського підпілля.

Встановлено, що протягом червня – липня цього року одесити підпалили п’ятнадцять авто ЗСУ. За підпал одного авто спецслужби рф обіцяли велику винагороду, але фактично платили від 5 до 8 тисяч гривень.

У разі відмови у співпраці “роботодавці” погрожували передати все листування в поліцію.

За підпали затримано шестеро жителів Одеси, найстаршому з яких 23 роки, наймолодшому – виповнилося 18. Наразі на їхньому рахунку 15 підпалених авто, утім у слідства є підстави вважати, що фігуранти причетні ще до кількох аналогічних злочинів.

Молодим людям повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За злочин одеситам загрожує до восьми років позбавлення волі.

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