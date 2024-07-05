В Одесі співробітниці кафе коригували удари ворога по місту

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Як повідомили в українських спецслужбах, три одеситки віком від 19 до 23 років за вказівкою фсб готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі обласного центру. Щоб встановити координати потенційних цілей, дівчата обходили місто під виглядом дружніх прогулянок.

У разі виявлення “потрібного” об’єкта, агенти фотографувалися на його тлі, зокрема робили селфі з прив’язкою до місцевості.

Найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медзакладів, де проходять лікування українські захисники. Також співробітниці намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО і берегової охорони.

Отримані відомості агенти месенджером відправляли своєму куратору з фсб. Для конспірації під час листування вони використовували анонімний чат.

ЗЗа свою “роботу” дівчата отримали по 500 доларів США, встигнувши здати сім об’єктів. Крім того, агенти просили окупантів про “своєчасну евакуацію” та працевлаштування в одну з російських спецслужб.

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Підозрюваних затримали під час того, як вони збирали інформацію про місцезнаходження одного з військових підрозділів.

“Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення”, – повідомили в СБУ.