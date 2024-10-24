Війна, день 974: ще одне місто на Донеччині під загрозою захоплення

Вночі Україну атакували ракетами та дронами

У ніч на 24 жовтня 2024 року противник атакував Україну двома крилатими ракетами Х-22, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 і 50-ма ударними БпЛА.

Ворожі ракети не досягли своїх цілей, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській та інших областях України.

Крім того, 7 російських безпілотників локально втрачено.

Ситуація на фронті на ранок 24 жовтня

Концентрація російських загарбників на південному напрямку Донеччини суттєво уповільнює ймовірну окупацію Покровська. Однак за останні дні рашисти досягли тактичних успіхів поблизу Селидового та його околиць.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, просування російських військ до Селидового, а також територіальні здобутки на південь і північ від міста можуть незабаром змусити Сили оборони вивести свої сили з цього району, щоб не опинитися в пастці в котлі, що руйнується. Водночас українські війська, схоже, взяли на себе зобов’язання надійно обороняти це місто і суттєво затримали просування російських військ відтоді, як окупанти вперше почали наступати на населений пункт приблизно в серпні 2024 року.

У ISW переконані, що росіяни найближчими днями можуть захопити Селидове, однак захоплення цього міста не означає захоплення Покровська.

«Селидове не є оперативною ціллю Росії на цій ділянці фронту, і рішення України захищати населений пункт, імовірно, закріпило відносно великий контингент російських військ на південному фланзі Покровська, який є першочерговою та оперативно значущою ціллю Росії в цьому районі», – зазначили в ISW.

Загалом, за інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує порівнювати із землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 38 авіаударів 55 КАБами по власній території.

Втрати ворога: мінус ще 1240 окупантів

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два ворожі пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п’ять артилерійських систем противника.

Також українські воїни знищили: