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В Одессе и других городах готовятся митинги-провокации, – разведка

В Одессе и других городах готовятся митинги-провокации, – разведка

Главное управление разведки (ГУР) предупреждает о подготовке митингов-провокаций в городах Украины.

Об этом сообщили сегодня, 24 октября 2024 года, пресс-служба ГУР.

По данным разведки, анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на «митинги», направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности – спецслужб.

«Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокативных акций, чтобы создать «картинку» с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины», – говорится в сообщении.

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Также в ГУР информируют, что такие проплаченные собрания хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах.

«Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия во вредных для национальной безопасности мероприятиях», – добавили в управлении разведки.

Ранее правоохранители неоднократно сообщали, что российские спецслужбы через мессенджер Telegram вербуют в Украине искателей «легких денег» для поджогов автомобилей военнослужащих с целью дестабилизации ситуации в Украине.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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