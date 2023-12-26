Родичі та військові висловилися проти перейменування одеської вулиці на честь Героя України

Командування ВМС звернулося до Одеської міської ради із пропозицією переглянути рішення історико-топономічної комісії про перейменування Якутської вулиці на честь загиблого українського льотчика Ігоря Бедзая.

Невелика вулиця Якутська знаходиться у приватному секторі неподалік Меморіалу 411 батареї і, на думку військових, не відповідає статусу звання Героя України.

У командуванні ВМС запропонували перейменувати проспект Гагаріна на проспект Ігоря Бедзая.

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Проти перейменування маленької вулиці висловились і рідні померлого героя. За словами дружини Ігоря Бедзая – Юлії, у неї ніхто не запитав, чи можна взагалі називати вулицю ім’ям Ігоря.

Ігор врятував морську авіацію України у 2014 році, але тоді всім було не до нього і нагорода прийшла лише після загибелі чоловіка, каже Юлія:

«Таке враження, що історико-топономічна комісія працює «для галочки» — був запит на перейменування вулиць іменами Героїв – ми його виконали, а яка це вулиця і де вона нікого не цікавить».

Як розповів одеський історик та член історико-топономічної комісії Олександр Бабич, ініціатива назвати вулицю Якутську на честь Ігоря Бедзая походила від членів комісії. Якутську обрали тому, що у тому районі навколо меморіалу є ідея створити концентрований ареал вулиць на честь героїв цієї війни, і сам меморіал згодом переформатуватиме вже до подій російсько-української війни також.

Нагадаємо, що рішення історико-топонімічної комісії має лише рекомендаційний характер. Ще чекають громадські слухання та голосування депутатів на сесії. На обох цих етапах можна змінити рішення чи внести корективи.

Полковник Ігор Бедзай не лише отримав посмертно Героя України, а й отримав відзнаку Президента “Національна легенда України”.

А легендарний шлях Ігор Бедзай розпочав ще 2014 року. Під його керівництвом було здійснено унікальну операцію з порятунку літаків та гелікоптерів під дулами ворожих автоматів. Йдеться про операцію, коли 10 бригада морської авіації зуміла вивести з окупованого Криму свою бойову техніку. Вони стали єдиним підрозділом ЗСУ, який зумів вивести свою бойову техніку з окупованого Криму.

Загинув Ігор Бедзай 7 травня 2022 року під час виконання пошуково-рятувальної операції у районі міста Вилкове Одеської області. Гелікоптер Мі-14, яким керував полковник, збила російська ракета, випущена з винищувача Су-30. А вже 11 травня 2022 року полковник Бедзай удостоєний звання Герой України та нагороджений орденом «Золота зірка» посмертно.