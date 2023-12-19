Ще дві вулиці Одеси носитимуть імена Героїв України

В Одесі перейменують вулиці Махачкалинську та Якутську. Вони носитимуть імена загиблих Героїв України – снайпера Віталія Блажка та льотчика Ігоря Бедзая.
Рішення про перейменування вулиць на честь Героїв України ухвалили члени історико-топонімічної комісії, яке відбулося вчора, 18 грудня.
Вулиця Якутська в Київському районі матиме ім’я Ігоря Бедзая. А вулицю Махачкалинську у Пересипському районі назвуть на честь загиблого снайпера Віталія Блажка. Сьогодні на цій вулиці мешкає родина Віталія.
Полковник Ігор Бедзай не лише посмертно отримав Героя України, а й отримав відзнаку Президента “Національна легенда України”.
А легендарний шлях Ігор Бедзай розпочав ще 2014 року. Під його керівництвом було здійснено унікальну операцію з порятунку літаків та гелікоптерів під дулами ворожих автоматів. Йдеться про операцію, коли 10 бригада морської авіації зуміла вивести з окупованого Криму свою бойову техніку. Вони стали єдиним підрозділом ЗСУ, який зумів вивести свою бойову техніку з окупованого Криму.
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Загинув Ігор Бедзай 7 травня 2022 року під час виконання пошуково-рятувальної операції у районі міста Вилкове Одеської області. Гелікоптер Мі-14, яким керував полковник, збила російська ракета, випущена з винищувача Су-30. А вже 11 травня 2022 року полковник Бедзай удостоєний звання Герой України та нагороджений орденом «Золота зірка» посмертно.
Одесит майор Віталій Блажко загинув 8 травня 2022 року у Маріуполі, обороняючи «Азовсталь».
З 2015 служив командиром снайперської групи спеціального призначення бригади «Азов». Під час боїв на Світлодарській дузі у 2019 році він частково втратив ступні, але після протезування повернувся на фронт. Під час боїв за Маріуполь отримав четверте поранення.
За заслуги перед батьківщиною майора було багаторазово нагороджено – повного кавалера ордена «За мужність», посмертно нагороджено орденом «Богдана Хмельницького» III ступеня. Також посмертно Блажко отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка».
Раніше “Одеське життя” писало, що на наступному засіданні Одеської міської ради депутати розглядатимуть назви 84 вулиць, які мають бути змінені. За частину з них депутати вже відмовлялися голосувати позитивно.