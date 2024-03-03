Приліт «шахеда» до одеської багатоповерхівки: загинула багатодітна родина військовослужбовців, двох дітей ще шукають

Внаслідок удару російського «шахеда» по багатоповерхівці в Одесі загинула багатодітна родина військовослужбовців. Під завалами можуть залишатися ще дві дитини.
За інформацією ДСНС, сьогодні вдень до них звернулися дві особи, які вважалися постраждалими в результаті нічної атаки 2 березня, але під завалами можуть перебувати ще двоє дітей.
«Двоє людей, які були в переліку, живі, звернулися до нас. Під завалами ще дві дитини. Рятувальники продовжують пошуки»,
– повідомляють рятувальники.
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Водночас президент Володимир Зеленський розвал ім’я немовляти, тіло якого витягли з-під завалів сьогодні вранці – це дівчинка на ім’я Єлизавета. Вона народилася 29 липня 2023 року і загинула разом із матір’ю.
За даними видання «Думська», батьків Єлизавети звали Тетяна та Олег, обидва – військовослужбовці. Їхні тіла вже знайшли. Ще двоє їхніх дітей вважаються зниклими.
Таким чином, станом на обід 3 березня відомо про трьох загиблих дітей – крім Єлизавети, це Марк, якому сьогодні мало виповнитися три роки (його батько також загинув, а мати перебуває в реанімації у тяжкому стані) та чотиримісячний Тимофій (загинув разом із матір’ю).
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На фото: Олег та Тетяна. Фото з Телеграм-каналу «Думська»