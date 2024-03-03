Під завалами зруйнованого «шахедом» будинку в Одесі знайшли ще два дитячі тіла

Про це кілька хвилин тому повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років…

Щирі співчуття рідним та близьким»,

– написав Кіпер у себе в Телеграм.

Раніше повідомлялося, що вночі 2 березня після прильоту ударного дрона в одеську житлову багатоповерхівку загинула ціла сім’я: подружжя-військовослужбовці Олег та Тетяна та їх семимісячна донька Єлизавета. Ще двоє дітей Тетяни від першого шлюбу – 10-річний Сергій та 8-річна Злата – вважалися зниклими.

Пошуки Злати продовжуються.

ОБНОВЛЕНО 19:22:

Вже стало відомо, що Злату також знайшли мертвою.

«Ще одна загибла дитина – дівчинка Злата. Їй було 8 років. Рятувальники зараз деблокують їх із братиком Сергієм тіла.

Невимовне жахливе горе для Одещини та всієї України.

росія – країна-терорист»,

– написав Олег Кіпер.

Таким чином, на вечір 3 березня кількість жертв російської дронової атаки 2 березня зросла до 12, у тому числі загиблих дітей – вже п’ятеро.

Також «Одеське життя» розповідало, що відбувалося сьогодні поряд із місцем трагедії в Одесі.