Атака на Одесу 2 березня: що буде зі зруйнованим будинком і його мешканцями

Наразі комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки на проспекті Добровольського.

Учора рятувальники завершили пошукові роботи: російська атака забрала життя 12 людей, п’ятеро з них – діти.

Однак розбір завалів і вивезення сміття ще тривають.

У 9-поверховому житловому будинку зруйновано 18 квартир, ще 33 квартири – пошкоджено. Загалом за два дні з місця трагедії працівниками комунальних служб вивезено 1810 кубометрів сміття, повідомили у прес-службі мерії.

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Як повідомили в Пересипській райадміністрації, у будинку відновлено електро- і газопостачання. Але чи придатний він до життя встановить експертна комісія.

Попередньо експерти дійшли висновків, що зруйновану частину дев’ятиповерхівки відбудувати неможливо, тому що це стара, панельна будівля. Про повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

“Можливо буде зробити стінку, яка підіпре, забезпечить, щоб далі конструкція не мала ні руху, ні пошкоджень, щоб вона була в безпечному стані. Це попередня інформація”, – зазначив в ефірі телемарафону “Єдині новини” Олег Кіпер.

Яку допомогу надають постраждалим

Постраждалим мешканцям будинку в Пересипському районі Одеси, які потребують переселення, нададуть тимчасове житло. Їх розмістять у муніципальному центрі проживання ВПО. Люди можуть жити в центрі до отримання сертифіката Дії на придбання нового житла. Про це повідомили в Пересипській райадміністрації Одеси.

Також свою допомогу запропонували небайдужі одесити, які взяли до себе три сім’ї.

Дві школи 17 і 22 (вул. Махачкалинська, 7 і Махачкалинська, 4) готові прийняти постраждалих для тимчасового перебування.

Зараз райадміністрація збирає дані для надання допомоги з засклення вікон. Наразі по муніципальну допомогу на скління вікон і заміну вхідних дверей звернувся 31 власник житла.

Постраждалим одеситам також надано консультацію щодо звернення за програмою Дія.