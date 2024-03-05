Біль Одеси: де і коли відбудеться прощання з трагічно загиблими 2 березня

2 березня 2024 року сталася одна з найстрашніших трагедій для Одеси. Російські терористи під час чергової атаки вбили 12 людей, серед яких п’ятеро дітей. Не стало цілих родин. Матері обіймали малюків…
Для родичів і близьких загиблих настає найважчий момент – похорон.
У прес-службі Одеської міськради розповіли, де і коли відбудеться прощання із загиблими.
Сьогодні, 5 березня, в останню путь проведуть маленького Марка і його батька. Їх поховають у селі Первомайське Одеської області. Мама Марка зараз перебуває у важкому стані в лікарні.
Також у вівторок буде похований Михайло Войтов. Його поховають на кладовищі “Західне”.
У середу, 6 березня, відбудеться прощання з маленьким Тимофієм і його мамою.
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Того ж дня біля будинку відбудеться прощання з лікаркою Ганною Чебан.
Ольгу Щербину поховають у четвер, 7 березня, – чекають родичів з-за кордону.
Багатодітна сім’я Кравець – батьки і троє дітей – буде похована в Березівському районі. Сиротою залишилася одна їхня дитина, яка була на момент прильоту в бабусі.
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Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, усі витрати та організаційні питання, пов’язані з похованням жертв російської атаки, муніципалітет узяв на себе. Також матеріальну допомогу нададуть постраждалим, які перебувають у лікарні.
Як повідомляло «Одеське життя», у ніч проти суботи, 2 березня, російські терористи направили на Одесу групу ударних дронів. 7 «шахедів» збили сили ППО, але один влучив у дев’ятиповерхівку. повністю зруйнувавши один із під’їздів.
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