Біль Одеси: де і коли відбудеться прощання з трагічно загиблими 2 березня

Для родичів і близьких загиблих настає найважчий момент – похорон.

У прес-службі Одеської міськради розповіли, де і коли відбудеться прощання із загиблими.

Сьогодні, 5 березня, в останню путь проведуть маленького Марка і його батька. Їх поховають у селі Первомайське Одеської області. Мама Марка зараз перебуває у важкому стані в лікарні.

Також у вівторок буде похований Михайло Войтов. Його поховають на кладовищі “Західне”.

У середу, 6 березня, відбудеться прощання з маленьким Тимофієм і його мамою.

Того ж дня біля будинку відбудеться прощання з лікаркою Ганною Чебан.

Ольгу Щербину поховають у четвер, 7 березня, – чекають родичів з-за кордону.

Багатодітна сім’я Кравець – батьки і троє дітей – буде похована в Березівському районі. Сиротою залишилася одна їхня дитина, яка була на момент прильоту в бабусі.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, усі витрати та організаційні питання, пов’язані з похованням жертв російської атаки, муніципалітет узяв на себе. Також матеріальну допомогу нададуть постраждалим, які перебувають у лікарні.

Як повідомляло «Одеське життя», у ніч проти суботи, 2 березня, російські терористи направили на Одесу групу ударних дронів. 7 «шахедів» збили сили ППО, але один влучив у дев’ятиповерхівку. повністю зруйнувавши один із під’їздів.