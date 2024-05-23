Не вдалося врятувати: в Одесі від ворожих обстрілів померла 4-річна дівчинка

Нагадаємо, увечері 29 квітня російські загарбники вкотре завдали ракетного удару по Одесі. Це був той саме день, коли зайнялася будівля «Гарі Поттера». Тоді постраждало 32 людей. Четверо людей загинули на місті, також вбито собаку. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака. Згодом в лікарнях померли ще троє одеситів, а Злата стала восьмою жертвою того ракетного удару.

Дівчинці було всього 4,5 роки. Вона серйозно постраждала та перенесла дуже складну операцію, впала в кому. Зі слів батька, дівчинка перебувала в комі найважчого, третього ступеня.

— Медики робили усе можливе, аби врятувати життя дитини. Вся Одеса молилася за неї. Але травми були дуже тяжкими, — повідомили у телеграм-каналі одеської мерії.

Найщиріші співчуття батькам та родині маленької Злати…

росія – країна-терорист.