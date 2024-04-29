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Удар по Одесі 29 квітня: прокуратура та рятувальники опублікували фотографії наслідків (ФОТО)

Удар по Одесі 29 квітня: прокуратура та рятувальники опублікували фотографії наслідків (ФОТО)

Увечері 29 квітня 2024 року російська федерація завдала ракетного удару по Одесі. Метою стала набережна міста зі спортивними майданчиками та доріжками для прогулянок. Також постраждав Будинок прийомів місцевого ВНЗ. Загинули 4 особи, всього постраждало 28 людей.

В Офісі генпрокурора України повідомили, що в результаті ракетного удару по Одесі загинуло 4 людей, 28 поранено, серед яких діти – розпочато розслідування.

При процесуальному керівництві Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 квітня близько 18:30 збройні сили РФ завдали ракетного удару по Одесі.

Зараз відомо про 4 загиблих та 28 постраждалих, серед яких двоє дітей 5 та 16 років. Потерпілим надається медична допомога.

В той же час рятувальники повідомили, що пожежники ліквідували масштабну пожежу мансардного поверху в чотириповерховій будівлі на площі 600 кв.м.

Психологами ДСНС та Національної поліції надано допомогу 63 особам, з яких 2 дитини.

За попередньою інформацією загинули 4 особи. Постраждали 29 людей, з них 2 дитини.

 

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Редакція ПРОФІЛЬ
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