Удар по Одесі 29 квітня: прокуратура та рятувальники опублікували фотографії наслідків (ФОТО)

В Офісі генпрокурора України повідомили, що в результаті ракетного удару по Одесі загинуло 4 людей, 28 поранено, серед яких діти – розпочато розслідування.

При процесуальному керівництві Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 квітня близько 18:30 збройні сили РФ завдали ракетного удару по Одесі.

Зараз відомо про 4 загиблих та 28 постраждалих, серед яких двоє дітей 5 та 16 років. Потерпілим надається медична допомога.

В той же час рятувальники повідомили, що пожежники ліквідували масштабну пожежу мансардного поверху в чотириповерховій будівлі на площі 600 кв.м.

Психологами ДСНС та Національної поліції надано допомогу 63 особам, з яких 2 дитини.

За попередньою інформацією загинули 4 особи. Постраждали 29 людей, з них 2 дитини.