При цьому, судячи з опублікованого відео, деяких одеситів обурили такі дії.

«Більше проблем немає?» – поцікавився чоловік за кадром.

Чим закінчилася сутичка, невідомо.

Як розповіла голова та засновниця молодіжної організації «Робимо вам нерви» Катерина Мусієнко, таким нетривіальним чином активісти вирішили «підготувати пам’ятник Пушкіну до Великодня».

«Сьогодні активісти «Робимо вам нерви» підготували пам’ятник Пушкіну до Великодня. Тим самим чітко дали знати, що сам діяч хоче зустрічати це свято в музеї. Дотримуємось українських великодніх традицій – виносимо з дому весь непотріб!», – написала активістка у себе в Facebook.

При цьому вона заявила, що «історію окупації московською імперією, а потім совєтським союзом слід вивчати за підручниками та експозиціями в музеях».

«Пам’яткам колоніального минулого не місце на вулицях українського міста», – впевнена голова молодіжної організації.

На її думку, міськрада, маючи повноваження на демонтаж пам’ятника «московського діяча», не лише ігнорує свої обов’язки, але й навіть посміла оновити фасад пам’ятника та висаджує біля нього клумби.

«Нумо разом допоможемо Труханову знайти техніку, аби знести маркер «руского міра» в центрі Одеси! Зривайте номер з оголошення «Шукаю бульдозер» та телефонуйте меру, аби прискорити процес!», – закликає Мусієнко.

Як повідомляло «Одеське життя», в Одесі триває дискусія щодо місця встановлення пам’ятника видатній українській поетесі Лесі Українці.

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Фото – скриншот з відео організації «Робимо вам нерви»