Як повідомлялося, перша акція на захист пам’ятника (а точніше – пам’яті) Висоцького відбулася 12 січня. Її ініціював одеський журналіст Леонід Штекель, який до цього активно виступав проти масового перейменування вулиць і демонтажу пам’ятників в Одесі.

І ось сьогодні, 25 січня 2023 року, (до речі, саме цього дня Висоцькому могло б виповнитися 87 років) на Біржовій (колишній Думській) площі, біля пам’ятника ще одному «опальному» російському поету Олександру Пушкіну відбувся черговий пікет з вимогою відновити пам’ятник Висоцькому.

Як і минулого разу, акція виявилася малочисельною, проте цього разу вона носила елементи певного циркового шоу. Справа в тому, що до чотирьох протестуючих приєдналися четверо молодих людей у гримі клоунів.

«Цирк біля міськради: до протестуючих проти демонтажу пам’ятника Висоцькому прийшли люди в клоунських масках, які підтримують демонтаж», – прокоментував те, що відбувається, один із місцевих Телеграм-каналів.

Не залишився осторонь і відомий одеський активіст, ярий борець з російською та радянською спадщиною Дем’ян Ганул.

«Клоуни в Одесі вийшли на мітинг, вони хочуть зберегти російські пам’ятники в місті. Цирк від душевно хворих», – написав він на своїй сторінці у «Фейсбуці».

При цьому сам Штекель зазначив, що, незважаючи на такі нетривіальні спроби зірвати захід, пікет, всупереч чиїмось очікуванням, пройшов вдало.

«Пікет з вимогою відновити пам’ятник Володимиру Висоцькому відбувся. Нас було небагато, але наше шоу мало успіх: до нас надіслали чотирьох дітей у костюмах клоунів, щоб вони висміяли нас. Мені здається, все вийшло навпаки: цей фарс лише прикрасив пам’ять Володимира Семеновича. Адже Володимир Висоцький обожнював фарс», – пише Штекель.

Він також висловив припущення, що, прочитавши коментар Ганула, у нього не залишилося сумнівів: цих «дітей» надіслав саме він.

Раніше «Одеське життя» опитало одеситів, чи потрібен у нашому місті пам’ятник Висоцькому і чи знає взагалі сучасна молодь, хто це такий. Більше подробиць ви можете дізнатися ТУТ.

Крім того, організатор акції зазначив, що має намір продовжувати боротьбу, і про нові подібні акції буде повідомляти додатково.

«Дуже хотілося б супроводжувати такі акції театральними шоу. Але їх треба готувати, і один я не зможу їх зіграти. Я планую поставити «Притчу про Правду і Брехню» Володимира Висоцького та уривок із «25 подорожі Ійоана Тихого» Станіслава Лема. Хто захоче взяти участь у цих постановках – пишіть в особисті повідомлення», – додав Штекель.

Залишається лише додати, що «Одеське життя» продовжує уважно стежити за подальшим розвитком подій.

А дізнатися історію пам’ятника Висоцькому в Одесі, а також про те, який слід залишив цей актор, поет і музикант у нашому місті, ви можете з нашої статті: Пам’ятник Висоцькому в Одесі: від установки до демонтажу.