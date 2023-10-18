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Суд забрав у одеського підприємця платне паркування

Суд забрав у одеського підприємця платне паркування

Прокуратура повернула одеському педагогічному університету прилеглу територію, яка незаконно використовувалася під платне паркування.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Прокуратурою встановлено, що у 2021 році підприємець уклав із Регіональним відділенням Фондом держмайна України по Одеській та Миколаївській областях договір оренди майданчика на території одного із навчальних корпусів педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського для розміщення паркування.

Прилегла територія використовувалася для платного паркування автотранспорту, хоча майно мало надаватися в оренду з метою надання послуг, пов’язаних із забезпеченням або обслуговуванням діяльності такої установи, не погіршуючи соціально-побутові умови студентів та працівників Університету, – повідомили у прокуратурі.

Південно-західний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокурорів та визнав недійсним договір оренди ділянки площею близько 692 м кв.

Суд зобов’язав орендаря повернути майно навчальному закладу.

Наразі прокуратурою вживаються заходи щодо забезпечення виконання рішення суду.

Нагадаємо, влада обіцяє додатково облаштувати в центрі Одеси 8 платних муніципальних паркувань.

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