У місті на Одещині відкрили парковку з “одноразовою” розміткою (відео)

Про це стало відомо з відеозвернення Віталія Граждана, мера Білгород-Дністровського.

За словами мера багато людей казали, що не вистачає місць для паркування, місцева влада облаштувала платну парковку. Але ажіотажем вона поки що не користується.

На новій парковці розмітку нанесли на щебінь. Чи довготривалою вона виявиться, покаже час. Але після війни мер планує зробити асфальтування майданчика, а зараз це виконано своїми силами, оскільки це було необхідно зробити.

Також Граждан попередив водіїв, що в центрі міста працює група інспекторів з паркування, яка виносить штрафи за неправильну парковку. І якщо раніше штрафи виписували тільки за грубі порушення у паркуванні автівок, то зараз протоколів буде більше.

А оскільки парковка є – нею треба користувати, впевнений мер.

Разом з тим мер повідомив, що вартість паркування на платній парковці – з 10 до 15 гривень за годину.

Як дістатися до безплатної та платної парковок , мер обіцяв провести інформаційну кампанію – роздрукувати схеми руху та розмістити інформацію на бордах, аби не тільки місцеві могли легко орієнтувалися, а й приїжджі водії.

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