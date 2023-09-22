У центрі Одеси збільшать кількість місць для паркування

В межах історичного центру Одеси облаштують ще 8 платних муніципальних парковок, на яких розмістять додаткових 225 паркувальних місць.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Відповідне рішення погодили сьогодні, 21 вересня, на засіданні виконкому Одеської міськради. 27 вересня пройде сесія міськради, на якій це рішення мають затвердити.

Також на сайті мерії опублікували проєкт рішення, де вказано, що додаткові паркувальні майданчики облаштують на вулицях Катерининській, Грецькій, Рішельєвській, провулках віцеадмірала Жукова та Красному.

Їхнім оператором визначили комунальне підприємство “Одестранспарксервіс”.

Адреси та кількість місць додаткових паркувальних майданчиків::

площа Грецька, 3/4, від пров. Віцеадмірал Жукова до пров. Красного — 10 місць,

вул. Грецька, від Юрія Олеші до Канатної — 27 місць,

вул. Катерининська, від Буніна до Грецької — 40 місць,

вул. Катерининська, від Жуковського до Буніна — 33 місця,

вул. Катерининська, від Ланжеронівської до пл. Катерининської — 32 місця,

вул. Рішельєвська, від Буніна до Жуковського — 42 місця,

пров. Красний, від Буніна до Грецької — 19 місць,

пров. Віцеадмірал Жукова, від Буніна до Грецької — 22 місця.

Таким чином, паркувальний простір Одеси збільшиться на 225 машиномісць, а це додатково десь 110 тисяч гривень щомісячно, —

сказав на засіданні виконкому міський голова Одеси Геннадій Труханов.

За словами мера, з початку 2023 року в бюджет Одеси перераховано майже 1,9 млн грн за послуги платного паркування.

Нагадаємо, наразі тариф на паркування в Одесі складає 20 гривень за годину. Абонемент на паркування на місяць коштує 2 000 гривень, на рік — 22 000 гривень.

Читайте також: