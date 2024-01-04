Паркування навколо Старосінної площі стало платним: що потрібно знати водіям

Вартість паркування складає 20 грн/година.

Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради.

Повідомляється, що оператор паркування – КП «Одестранспарксервіс» забезпечило майданчики табличками, які інформують про спосіб та вартість оплати. Також нанесено дорожню розмітку.

Майданчики працюють щодня з 09.00 до 18.00, крім суботніх, недільних та святкових днів.

Оплата здійснюється виключно через Qr-код, мобільний додаток та термінали самообслуговування, розташовані поблизу майданчиків для платного паркування.

У мерії попереджають, що через велике скупчення людей і транспорту Старосінну площу облюбували “чорні паркувальники”. Але їм платити не треба.

“Нагадуємо, що сплачуючи готівку невідомим особам, міський бюджет недоотримує кошти, а водії штрафують від міських інспекторів з паркування”, – зазначили в міськраді.

Нагадаємо, що тариф 20 грн на годину за паркування на муніципальних стоянках було встановлено ще 1 серпня 2022 року. Потім тариф було скасовано за рішенням суду. Згодом його повернули.