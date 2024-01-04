Паркування навколо Старосінної площі стало платним: що потрібно знати водіям

В Одесі навколо Старосінної площі облаштовано шість майданчиків для транспорту на 223 місця. З 1 січня 2024 року запроваджено погодинну плату за паркування.
Вартість паркування складає 20 грн/година.
Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради.
Повідомляється, що оператор паркування – КП «Одестранспарксервіс» забезпечило майданчики табличками, які інформують про спосіб та вартість оплати. Також нанесено дорожню розмітку.
Майданчики працюють щодня з 09.00 до 18.00, крім суботніх, недільних та святкових днів.
Оплата здійснюється виключно через Qr-код, мобільний додаток та термінали самообслуговування, розташовані поблизу майданчиків для платного паркування.
У мерії попереджають, що через велике скупчення людей і транспорту Старосінну площу облюбували “чорні паркувальники”. Але їм платити не треба.
“Нагадуємо, що сплачуючи готівку невідомим особам, міський бюджет недоотримує кошти, а водії штрафують від міських інспекторів з паркування”, – зазначили в міськраді.
Нагадаємо, що тариф 20 грн на годину за паркування на муніципальних стоянках було встановлено ще 1 серпня 2022 року. Потім тариф було скасовано за рішенням суду. Згодом його повернули.