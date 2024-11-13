В Одесі мобілізували «мовного інспектора» – що відомо

Як розповів Олександр у себе в Instagram, його забрали до Суворовського ТЦК, відібрали у нього мобільний телефон і не випускали.

Пізніше він додав, що у ТЦК його визнали придатним до служби та збираються везти до навчального центру.

«Відпускати не збираються. Заяву на оскарження висновків ВЛК не приймають. Це порушення Закону, бо з моїм діагнозом тривожно-депресивний розлад я маю бути визнаний непридатним», – скаржиться чоловік.

Ще через деякий час він додав, що його вже везуть «на учебку під Київ у Десну». І при цьому «мовний активіст» не забув замінити, що в салоні автобуса, який його везе, весь час грає російська музика.

Згідно з інформацією, яку вказав про себе Олександр на своїй сторінці в Instagram, він киянин, навчався у Києво-Могилянській академії, за спеціальністю «айтішник». Також він позиціонує себе як «український націоналіст» та «мовний інспектор». Раніше регулярно публікував пости про порушення мовного законодавства. Наразі його сторінка не працює.

Нагадаємо, раніше відомий активіст і волонтер з Одеси Сергій Стерненко заявив, що перебуває в розшуку через неявку до ТЦК на порядку денному. За його словами, це могло бути «привіт» від армійської системи за критику та заклики провести реформу, яку вимагають військові.

В Одеському обласному ТЦК, у свою чергу, назвали такі звинувачення «безпідставними», а активіста оголосили в розшук, бо він не оновив вчасні облікові дані.

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