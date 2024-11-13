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В Одесі мобілізували «мовного інспектора» – що відомо

В Одесі мобілізували «мовного інспектора» – що відомо

В Одесі співробітники ТЦК затримали молодика на ім’я Олександр Лерненко, який позиціонує себе як «мовний інспектор». При цьому він стверджує, що непридатний до служби і «забрали» його незаконно.

Як розповів Олександр у себе в Instagram, його забрали до Суворовського ТЦК, відібрали у нього мобільний телефон і не випускали.

Пізніше він додав, що у ТЦК його визнали придатним до служби та збираються везти до навчального центру.

Забрали активіста до Одесі

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«Відпускати не збираються. Заяву на оскарження висновків ВЛК не приймають. Це порушення Закону, бо з моїм діагнозом тривожно-депресивний розлад я маю бути визнаний непридатним», – скаржиться чоловік.

На що скаржиться мовний активіст

Ще через деякий час він додав, що його вже везуть «на учебку під Київ у Десну». І при цьому «мовний активіст» не забув замінити, що в салоні автобуса, який його везе, весь час грає російська музика.

Активіста везуть у підручку

що обурило мовного активіста

Згідно з інформацією, яку вказав про себе Олександр на своїй сторінці в Instagram, він киянин, навчався у Києво-Могилянській академії, за спеціальністю «айтішник». Також він позиціонує себе як «український націоналіст» та «мовний інспектор». Раніше регулярно публікував пости про порушення мовного законодавства. Наразі його сторінка не працює.

Сторінка активіста в Instagram

Нагадаємо, раніше відомий активіст і волонтер з Одеси Сергій Стерненко заявив, що перебуває в розшуку через неявку до ТЦК на порядку денному. За його словами, це могло бути «привіт» від армійської системи за критику та заклики провести реформу, яку вимагають військові.

В Одеському обласному ТЦК, у свою чергу, назвали такі звинувачення «безпідставними», а активіста оголосили в розшук, бо він не оновив вчасні облікові дані.

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